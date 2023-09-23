Sürüsüne bereket: Sosyal medyada 'sığınmacı ve Türk karşıtlığı' soruşturmasında sekiz tutuklama

Sosyal medyada 'sığınmacı ve Türk düşmanlığı' paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle sekiz kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde 'provokasyon yapan' hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.

Sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığı ile Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

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