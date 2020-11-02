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Otomotiv Sürücüsüz araçlarda “insan gibi algılayan” kameraya büyük ödül
Otomotiv

Sürücüsüz araçlarda “insan gibi algılayan” kameraya büyük ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:15:00 -
Sürücüsüz araçlarda “insan gibi algılayan” kameraya büyük ödül

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl “Elektrikli Araçlar” teması ile düzenlenen yarışmada, 291 proje arasından birinciliğe Büyütech-Forsight projesi ile Ömer Orkun Düztaş layık görüldü. Etkinliği sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar binlerce kişi izledi. Dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verildi.

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