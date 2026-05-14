Sürücülere müjde: Trafik çilesini bitirecek dev adım

Ümraniye’de sürücülerin uzun süredir şikâyet ettiği trafik yoğunluğunu azaltacak önemli proje için çalışmalar başladı. Ümraniye Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Şile Otoyolu Atatürk Mahallesi mevkiindeki eksik güney yanyol bağlantısı tamamlanıyor.

Yaklaşık 700 metre uzunluğunda planlanan yeni yanyol projesiyle birlikte özellikle ilçe merkezinde oluşan araç yoğunluğunun azaltılması, trafik akışının hızlandırılması ve sürücülere alternatif ulaşım güzergâhı sunulması amaçlanıyor.

Bölgedeki mevcut trafik yükünün büyük bölümünü taşıyan Sütçü İmam Caddesi, Tunaboyu Sokak, Gümüşdere Sokak ve Çavuşbaşı Caddesi hattındaki yoğunluğun da yeni bağlantı yolu sayesinde önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi, kaymakamlık binası, ilçe emniyet müdürlüğü ve kapalı pazar alanı gibi vatandaşların yoğun kullandığı noktalara ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geleceği belirtiliyor.

Yeni ulaşım düzenlemesinin başta Atatürk, Elmalıkent, Kazım Karabekir ve İnkılap mahalleleri olmak üzere birçok bölgede şehir içi trafik akışını rahatlatması hedefleniyor.