Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

ünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi.

Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Yeni indirim geliyor

Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.

Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

Benzin ve motorine yansıtılacak

Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

İndirimlerin ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,23 liraya, İstanbul'da 6,17 liraya, İzmir'de ise 6,57 liradan 6,23 liraya inecek. Motorinde ise İstanbul'da litre fiyatı 5,71 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,78 liraya gerileyecek.