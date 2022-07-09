Sürücüler dikkat! Yol hipnozuna karşı mola verin
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, trafik kazalarını en aza indirmek için sürücülere uyarılarda bulundu.
Yol hipnozunun önlenebilmesi için sürücülerin bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, “Sürücülere 2-2,5 saatte bir dinlenmelerini, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay, kahve içmelerini, en azından 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum. Sürücülerin yanında yer alan yolcuların da uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantı halinde olmaları önemli” diye konuştu.