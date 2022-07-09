Sürücüler dikkat! Yol hipnozuna karşı mola verin

Yol hipnozunun önlenebilmesi için sürücülerin bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, “Sürücülere 2-2,5 saatte bir dinlenmelerini, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay, kahve içmelerini, en azından 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum. Sürücülerin yanında yer alan yolcuların da uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantı halinde olmaları önemli” diye konuştu.