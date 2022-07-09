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Aktüel Sürücüler dikkat! Yol hipnozuna karşı mola verin
Aktüel

Sürücüler dikkat! Yol hipnozuna karşı mola verin

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, trafik kazalarını en aza indirmek için sürücülere uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:36:00 -
Sürücüler dikkat! Yol hipnozuna karşı mola verin

Yol hipnozunun önlenebilmesi için sürücülerin bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, “Sürücülere 2-2,5 saatte bir dinlenmelerini, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay, kahve içmelerini, en azından 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum. Sürücülerin yanında yer alan yolcuların da uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantı halinde olmaları önemli” diye konuştu.

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