Sürücü şaşkına döndü: Araç öyle bir şey yüzünden bağlandı ki!

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Celil Ö.’nün kullandığı 07 BSS 538 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin A’nın kullandığı 07 ASC 227 plakalı marka otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin A.’nın 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü şaşkına döndü

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü aracına binerek işyerine gitmeye hazırlandığı sırada Trafik ekipleri sürücü ve aracın eksiğinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde araç sahibinin bir süre önce hayatını kaybettiği ve aracın vasileri tarafından üzerlerine alınmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü otomobilin yediemin otoparkına çekileceğini öğrenince şaşkına döndü. Araç sürücüsü Celil Ö.’ye konu hakkında bilgi veren trafik polisi, kazaya karışan otomobilin sahibinin ölmüş olduğunu, sahibi ölen aracın en geç 1 ay içerisinde veraset ilamı ile birlikte varislerden birisinin üzerine alması gerektiğini, kazaya karışan otomobil için bu sürenin geçmiş olduğunu ve bu nedenle bağlandığını söyledi. Aracın üzerlerine alınması gerektiğini bilmediğini söyleyen Celil Ö., trafik polisinin kararına saygı duyduğunu belirttikten sonra araçtaki özel eşyalarını alarak olay yerinden ayrıldı.