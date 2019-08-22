Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü olan Katar'daki "El Udeid" genişletiliyor. Üs genişletme çalışmaları ABD'ye 1.8 milyar dolara mal olacak.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Amerikan Washington Post gazetesi Katar'daki üssün büyütülmesininin ABD'nin bölgede hem daha kalıcı olacağına hem daha fazla birlikle bölgede varlığını sürdüreceğine işaret ettiğini yazdı.
NTV'de yer alan habere göre; ABD'li yetkililer üste kalan binlerce askerin geçici konteynırlarda kaldığını 2 yıl içinde üste kalanların modern binalara geçmesinin hedeflendiğini söyledi.
1,8 milyar dolara mal olacak
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada üs genişletme çalışmalarının finansmanını Katar'ın karşılayacağını söylemişti. Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.
El Udeid hava üssünde ABD'nin B-52 bombardıman uçakları ile F-22 jetleri bulunuyor.
ABD, Ortadoğu'da gerçekleştirdiği hava saldırılarının çoğunluğunu bu üsten gerçekleştiriyor.
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