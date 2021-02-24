Sürpriz gelişme... Türk SİHA'ları vurdu, Rusya harekete geçti!

Rusya'nın savunma sanayii ihracatından sorumlu kuruluşu Rosoboronexport, Abu Dabi'de gerçekleştirilen "IDEX 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" esnasında Anti-Dron Sistemi'ni sergiledi.

Türk SİHA'ları’nın başarısı sonrası harekete geçtiler

Türk SİHA sistemlerinin Suriye, Libya ve Azerbaycan topraklarında sergilediği başarılı performansların ardından Anti-Drone Sistemlerine yatırım yapan Rusya, bahsi geçen Anti-Drone Sistemi'nin hem elektronik harp hem de hava savunma füze sistemlerinin bir yapıda birleştirilmesiyle oluşturulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu sistem; İHA sistemlerini imha etmek için elektronik harp sistemleri ile kısa menzilli hava savunma füze sistemlerini, tespit etmek için ise radar sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Sistemde hava savunma füze sistemi olarak; Pantsir-S1M, Tor ve/veya Verba ile Igla-S tipi sistemler kullanılabiliyor.

Sistem başarıyla çalıştı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı'na (MoD) göre; sistem, Suriye'deki Rus askeri üslerinde etkin bir şekilde kullanıldı ve burada tüm teröristlerin insansız hava araçları kullanılan saldırıları başarıyla püskürtüldü.

Rus üslerine saldırılar oluyordu

Hatırlanacağı üzere Suriye'deki muhalif unsurlar, daha önce Hmeymim Hava Üssü'ne sabit kanatlı Kamikaze Drone Sistemleri ile saldırılar düzenlemiş ve birçok Rus askeri hava aracı hasar görmüştü. Söz konusu sistemin bu tarz saldırılarda kullanılan drone sistemlerine karşı geliştirildiği ancak menzili içerisindeki diğer büyük yapıdaki sistemlere de etkili olabileceği iddia ediliyor.

Türk İHA ve SİHA'ları rusların kullandığı sistemleri rahatlıkla altlatabilecek "satcom" sistemine sahip

SATCOM kullanan S/İHA sistemleri ise bu tür entegre Anti-Drone sistemlerinde bulunan elektronik harp ekipmanlarına karşı daha dayanıklı bir yapıya sahipler. Türkiye hem ANKA hem de Bayraktar TB2 tipi S/İHA'larına SatCom entegre etti.

Türk yapımı insansız hava araçları; Suriye, Libya ve özellikle Azerbaycan topraklarında bulunan Karabağ'da, birçok Rus hava savunma füze sistemi ile bunlara ilişkin alt sistemlerini imha etmişti.