Surp Takavor Kilisesi nerede? Surp Takavor Kilisesi ne zaman yapıldı?

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada müzik eşliğinde oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Olaya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

Surp Takavor Kilisesi nerede?

Surp Takavor Kilisesi, İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan Ermeni kilisesi. 1722 yılında Surp Asdvadzadzin adıyla var olduğu bilinen kilise daha sonra yeniden inşa edilerek 1814'te açılmıştır. 1840 depreminden sonra onarılan kilise daha sonra yanmış ve 1855'te kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir. 1858'de açılan kilise Surp Takavor olarak adlandırılmıştır. 2006 yılında yeniden onarılan kilise İstanbul Ermeni Patriği II. Mesrob tarafından ibadete açılmış, 2007 yılında ise çan kulesi yeniden inşa edilmiştir. Kilise son onarımını 2011 yılında görmüştür.