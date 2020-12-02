  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Aktüel

Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:14:08 -
Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Çobanbey ile Öncüpınar gümrük kapılarından Suriye'ye kaçak ürün götürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Suriye'ye bakla götüren bir aracın kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, bakla diye beyan edilen eşyanın yem sanayisinde kullanılan ürün olduğunu tespit etti.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da ekipler, bir araçta yaptığı aramada, pirinç diye beyan edilen eşyanın tamamının kırık pirinç cinsi ile değiştirildiğini belirledi.

Pirinçten numune alarak laboratuvara gönderen ekipler, gönderilen numunelerin de normal pirinçle değiştirildiğini tespit etti.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!
Gündem

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay