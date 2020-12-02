Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Çobanbey ile Öncüpınar gümrük kapılarından Suriye'ye kaçak ürün götürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Suriye'ye bakla götüren bir aracın kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, bakla diye beyan edilen eşyanın yem sanayisinde kullanılan ürün olduğunu tespit etti.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da ekipler, bir araçta yaptığı aramada, pirinç diye beyan edilen eşyanın tamamının kırık pirinç cinsi ile değiştirildiğini belirledi.

Pirinçten numune alarak laboratuvara gönderen ekipler, gönderilen numunelerin de normal pirinçle değiştirildiğini tespit etti.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



