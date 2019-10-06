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Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimi! YPG/PKK ile ÖSO arasında ağır silahlı çatışma

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez ilçesinde konuşlu ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 08:12
Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimi! YPG/PKK ile ÖSO arasında ağır silahlı çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Ağır silahlarla çatışma çıktı

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.

YPG/PKK halkı zorla göç ettirdi

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 08:12
  1. Suriye'nin kuzeyi
  2. Tel Rıfat
  3. terör örgütü YPG/PKK
  4. YPG/PKK
  5. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  6. Kefer Kaşır bölgeleri

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