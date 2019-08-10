0553 313 94 23

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31
Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bombainfilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Baruş trafik denetimine katılarak sürücüleri uyardı
    1. Vali Baruş trafik denetimine katılarak..
    2. Eyyübiye’ye yeni parklar yapılıyor
    3. Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları..
    4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    5. Gaziantep’te kurban pazarlarında..
    6. Lastiği patlayan araç tarlaya..
    7. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    8. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    9. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    10. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    11. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    12. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    13. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    14. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    15. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    17. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    18. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    19. Baydilli personelle bayramlaştı
    20. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz