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Gündem Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:07:00 -
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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