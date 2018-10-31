0553 313 94 23
impression

Suriyelilerin dönüşü sürüyor! İki otobüs yola çıktı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşü sürüyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 97 Suriyeli ülkesine döndü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:29
Suriyelilerin dönüşü sürüyor! İki otobüs yola çıktı

Yıllar önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşlardan 97’si yeniden memleketlerinin yolunu tuttu. Aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu grup Esenyurt’tan otobüslerle Suriye'ye uğurlandı.

2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli vatandaş Türkiye’ye sığınmıştı. Bölgede gerçekleştirilen başarılı harekatların ardından birçok Suriyeli ülkelerinde terör gruplarından temizlenen bölgelere dönmeye başladı. Esenyurt’ta yaşayan 42’si çocuk 97 Suriyeli de ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkarıldı. Esenyurt Üniversitesi önünde toplanan Suriyeli vatandaşlar kendileri için hazırlanan üzerilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülteci bir çocuğu kucağına aldığı fotoğrafın bulunduğu iki otobüse bindi. Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi’nin karşıladığı Suriyeli vatandaşlar uğurlanırken Başkan Ali Murat Alatepe de çocuklara oyuncaklar hediye etti. Alatepe, Türkiye'nin misafirperverliğine dikkat çekerken dünyanın hiç bir noktasında savaşların, dramların yaşanmaması gerektiğini söyledi.Sonrasında ise otobüsler Suriye'ye ulaşmak üzere yola çıkarıldı.

“2019 yılında bunun en az 6-7 katı olacağını düşünüyorum”

Suriyeli vatandaşları büyük bir misafirperverlikle ağırladıktan sonra bugünde memleketlerine uğurladıklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “15’inci kafileyi bugün gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde 100 kişilik bir kafile ve yıl sonuna kadar da 5 bin 500, 6 bin Suriyeliyi özgür vatanlarına ulaştırmış olacağız. Burada önemli bir huşu var; 2019 yılında bunun en az 6-7 katı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 bin kişilik Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü kafilede Halep bölgesine giden insanlar, Suriye’de partnerlerimiz bizim Kızılay ve AFAD, gönderdiğimiz misafirleri orada karşılıyorlar. Gidenler orada bir meydana Esenyurt Meydanı demişler, böyle de bir sempatileri var” dedi.

“2011’de gelmiştim sekiz sene oldu”

Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu Suriyeli vatandaşları dünya ülkeleri kabul etmezken Türkiye’nin kucak açtığını ifade eden bir Suriyeli vatandaş, “2011’de gelmiştim sekiz sene oldu. Suriye iyi oldu, savaş kalmadı. Çok şükür bende çocuklarda İstanbul’da iyi yaşadım. Sekiz sene Şirinevler’de yaşadım. Tek başıma gelmiştim burada evlendim” dedi.

“Sanki vatanımızda yaşıyor gibiydik”

Türkiye’de kendi ülkelerimizle gibi yaşadıklarını ifade ederek Türk milletine minnettar olduklarını söyleyen Suriyeli Emin Ramazan, “5 yıldır buradayım bugün de gidiyoruz. Allah Türkiye’den razı olsun, bize çok yardım yaptılar. Burada hiçbir şey hissetmedik sanki vatanımızda yaşıyor gibiydik. Bize sıkıntı göstermediler” dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:29
  1. İstanbul
  2. Suriye
  3. Suriyeli sığınmacılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi
    1. Yediği yiyecekten zehirlenen ayı..
    2. FETÖ'nün 'ev abisi' sınırda yakalandı
    3. Kevin Mirallas: Parayı seçseydim..
    4. Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    5. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya büyük..
    6. Altının kilogramı 214 bin 800 liraya..
    7. Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın..
    8. Aydın'da kan donduran görüntüler
    9. İstanbul'da üniversite öğrencisi genç..
    10. Sevimli sokak köpeği kendisini böyle..
    11. Ankaragücü tek golle tur atladı!
    12. Üst geçit duvarına çarpan TIR'ın..
    13. Suriyelilerin dönüşü sürüyor! İki..
    14. Çocuklarda lenf bezi şişliği neyin..
    15. Isparta'da düğün magandalarına 22 bin..
    16. Telefonunuz neden çabuk bozulur?
    17. Mevlüt Uysal, İstanbulkart'ta..
    18. Ücretlerini alamayan işçiler tepki..
    19. Tokat'ta köy yolu çalışmasında gerginlik
    20. Albaraka Türk'ten PTT ile dev işbirliği
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları