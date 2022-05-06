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Siyaset "Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan cevap: Gerçekliği yok
Siyaset

"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan cevap: Gerçekliği yok

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri göndereceğiz" açıklamasının üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Mültecilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Söylemek çok kolay ama bunun bir gerçekliği yok. Böyle bir durum evrensel hukuk kurallarına aykırı" dedi. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun bu çelişkisi, "Kendi içlerinde bile anlaşamıyorlar" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 19:34:00 -
"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan cevap: Gerçekliği yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde mültecileri ülkelerine geri göndereceklerini söyleyerek söz konusu politikanın uygulanması için 4 adımlı formül açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barışılacağını, ülkelerine dönen insanların can güvenliğinin sağlanacağını, onlara iş imkanı sağlanacağını ve bölgeye hastane-okul gibi kurumların yapılacağını söylemişti.

Kendi içlerinde bile anlaşamadılar

Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP liderinin mülteci politikasıyla çelişen bir çıkış geldi. Geçtiğimiz gün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılan Canan Kaftancıoğlu, burada yaptığı konuşmada mültecilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Böyle bir durumun evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu öne süren Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz." söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" dedi.

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