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Suriyeli şahısların kullandıkları 2 araçta 18 göçmen yakalandı

Tekirdağ’da Suriyeli 2 şahsın kullandığı araçlarda toplamda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:13:24 -
Suriyeli şahısların kullandıkları 2 araçta 18 göçmen yakalandı

Tekirdağ’da Suriyeli 2 şahsın kullandığı araçlarda toplamda 18 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa İlçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüpheli iki araç durduruldu. Suriye uyruklu R.M. isimli şahsın kullandığı 34 JS 4322 plakalı araç içinde 7 erkek 2 kadın olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Sürücülüğünü Suriye uyruklu M.A.D. isimli şahsın kullandığı 34 JS 0609 plaka diğer araçta ise 9 Cezayir uyruklu şahıs yakalandı. Her iki araçta yakalanan toplam 18 düzensiz göçmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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