Suriyeli Ahmet Hamo Özdağ'ı eleştirdi! Eleştiriyi hazmedemeyen Özdağ ırkçı ifadelerle karşılık verdi

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Konuk olduğu Youtube canlı yayınında konuşan Suriye vatandaşı Ahmet Hamo, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmen politikasını eleştirdi.

"Muhalif bir parti. Göçmenlere karşı açıklamaları olabilir ama bu partinin açıklaması sadece Suriyeliler hakkında." diyen Hamo, "Bir siyasi parti bu ülkede iktidar olmayı umuyor ve kampanyası sadece göçmenler üzerine. Bu nasıl olacak?" diye sordu.

Irkçı ifadelerle hedef aldı!

Hamo'ya ırkçı ifadelerle cevap veren Özdağ, "Ahmet Hamo, Suriye’den geldin. Yasaya aykırı vatandaşlık aldın. Şimdi bize nasıl siyaset yapacağımızı mı öğreteceksin?" dedi.

Özdağ, mesajına şöyle devam etti:

Söz, yasaya aykırı vatandaşlığını iptal edip Zafer Turizmin ilk seferi ile seni 1 nolu koltukta yollayacağım.