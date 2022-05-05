  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Suriyeli Ahmet Hamo Özdağ'ı eleştirdi! Eleştiriyi hazmedemeyen Özdağ ırkçı ifadelerle karşılık verdi
Siyaset

Suriyeli Ahmet Hamo Özdağ'ı eleştirdi! Eleştiriyi hazmedemeyen Özdağ ırkçı ifadelerle karşılık verdi

Suriye vatandaşı Ahmet Hamo, konuk olduğu bir Youtube canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmen politikasını eleştirerek, "Bir siyasi parti bu ülkede iktidar olmayı umuyor ve kampanyası sadece göçmenler üzerine. Bu nasıl olacak?" diye sordu. Hamo'nun eleştirisini hazmedemeyen Özdağ, "Zafer Turizmin ilk seferi ile seni 1 nolu koltukta göndereceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 16:47:00 - 2022-05-05 16:47:46

 Yeniakit.com.tr 

Konuk olduğu Youtube canlı yayınında konuşan Suriye vatandaşı Ahmet Hamo, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmen politikasını eleştirdi.

"Muhalif bir parti. Göçmenlere karşı açıklamaları olabilir ama bu partinin açıklaması sadece Suriyeliler hakkında." diyen Hamo, "Bir siyasi parti bu ülkede iktidar olmayı umuyor ve kampanyası sadece göçmenler üzerine. Bu nasıl olacak?" diye sordu.

Irkçı ifadelerle hedef aldı!

Hamo'ya ırkçı ifadelerle cevap veren Özdağ, "Ahmet Hamo, Suriye’den geldin. Yasaya aykırı vatandaşlık aldın. Şimdi bize nasıl siyaset yapacağımızı mı öğreteceksin?" dedi.

Özdağ, mesajına şöyle devam etti:

Söz, yasaya aykırı vatandaşlığını iptal edip Zafer Turizmin ilk seferi ile seni 1 nolu koltukta yollayacağım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay