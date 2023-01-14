Suriye'den Türkiye ve normalleşme açıklaması: Bu gerçekleşmeden mümkün değil
11 yıl aranın ardından Türkiye-Suriye arasında gerçekleşen üst düzey görüşmeler devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ne zaman görüşüceği oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı sona ermeden ciddi bir normalleşmeden söz edilemeyeceğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sona erdirmeden ilişkilerin gerçek manada normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mikdad, Türkiye'nin muhalif gruplara verdiği desteği durdurmasını istedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'yle son dönemde artan temasları değerlendiren Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sona erdirmeden ilişkilerin gerçek manada normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mikdad, Türkiye'nin muhalif gruplara verdiği desteği de durdurmasını istedi.
Olası Esad-Erdoğan görüşmesi
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ayrıca, Esad ile Erdoğan arasındaki olası görüşmenin, iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu dile getirdi.
Şubat başında 2. kez görüşülecek
Ankara ile Şam arasında normalleşme süreci Rusya'nın da girişimleriyle son 6 aydır yoğun bir hız kazandı. İstihbarat birimlerinin görüşmeleri devam ederken, 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk somut adım 28 Aralık'ta atıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. İkinci görüşmenin Şubat ayı başında, dışişleri bakanları düzeyinde olması bekleniyor.
Kaynak: Haber 7
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