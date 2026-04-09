Suriye'den kınama mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, bunun da uluslararası insancıl hukuk ile BM Şartı'nın ilkelerinin açık ihlali olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, sivillerin korunması ve devlet egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla derhal ateşkes ilan edilmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına tam olarak uyulması çağrısında bulundu.

Suriye ayrıca uluslararası toplumu bu ihlaller karşısında sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ve Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında otoritesini tesis etme ve silahları yalnızca devlet denetimi altında toplama yönündeki çabalarını desteklediğini yineledi.

İsrail ordusu dün Lübnan'ı yoğun hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Saldırılarda başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok farklı kesimi vuruldu.

İsrail saldırıların Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerken, bölge kaynakları saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'na göre saldırılarda 254 kişi hayatını kaybederken 1165 kişi de yaralandı.

