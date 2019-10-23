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Suriye'den Irak'a giden ABD askerlerinin yeni rotası belli oldu

Suriye'den ayrılan ve Irak'a geçen ABD askerlerinin, 4 hafta sonra buradan da ayrılacağı açıklandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:17
Suriye'den Irak'a giden ABD askerlerinin yeni rotası belli oldu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD askerlerinin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını açıkladı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Esper, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Bağdat’ta, önceki gün Suriye'den Irak'a geçen ABD askerlerinin durumununa ilişkin açıklamada bulundu.

Esper, "Suriye'den çekilip Irak'a gelen güçlerimiz 4 hafta sonra buradan ayrılacak." dedi.

Yerel basına göre, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari de Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD'li askerlerin sayısının 150 olduğunu aktardı.

Katar veya Kuveyt'e gidecekler

Şammari, 4 hafta sonra Irak'tan çekilecek bu askerlerin Katar ya da Kuveyt'teki üslerine gideceğini ifade etti.

Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüşen ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:17
  1. Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari
  2. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  3. Katar
  4. Kuveyt
  5. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  6. Başbakan Adil Abdulmehdi

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    yeni rotaları.............. olmak
  • osmanlı torunuosmanlı torunu18 sa önce
    siz kafir bebek katili amerika ne ırakta ne suriyede nede başka bi yerde kısaca ortadoğu topraklarında yer yok ye çekip gideceksiniz yada buralar size mezar olacak

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