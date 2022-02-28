Suriye'de yetim ailelere elektriğe kavuştu

Suriye’de geçtiğimiz günlerde son 30 yılın en sert ve en soğuk kışı yaşandı ve savaşın oluşturduğu güvenliksiz coğrafyalardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan, çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki kamplarda etkili olan kış şartlarında çetin bir sınav veren siviller, imkânsızlıklara rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor.

144 Yetim ailesinin evine elektrik bağlandı

Bölgedeki sivillere yönelik çalışmalarını sürdüren Yetim Vakfı, bu kez 144 yetim ailesinin evine elektrik bağladı. Elektrik tesisatları, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’e bağlı İhtimlat Köyü’ndeki ailelerin yüzünü güldürdü.

2 bin 400 aileye kömür yardımı

Hayırseverlerin desteği ile Türkiye’de ve dünyanın 30 ülkesinde çalışmalarını sürdüren Yetim Vakfı, “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kampanyası kapsamında İdlib’e de yardım elini uzattı. İdlib kırsalına götürdüğü 300 ton kömürü 2.400 yetim ailesine dağıttı. Bunun yanı sıra yatak, battaniye, soba ve kışlık kıyafet yardımlarıyla da yetim ailelerinin yanında oldu.

“Elektriğin kıymetini idrak ettik”

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz “İhtimlat Köyü evlerin, okulların ve caminin bulunduğu bir yerleşke. Köyde bin kişilik 144 hane bulunuyor. Bu köyün elektrik sıkıntısı vardı. Bizler de yetim çocuklarımız elektriksiz kalmasın diye harekete geçtik. Hayırsever bağışçılarımızın projemizi üstelenmesiyle sahadaki çalışmalarımıza başladık. 144 dairemizin elektrik işlemlerini tamamladık. Özellikle ağır kış şartlarının yaşandığı Suriye’de elektrik imkânını sağlamış olduk. Buradaki aileler artık elektrikli sobalarla ısınabilecek. Çocukların soğuktan donarak vefat ettiği haberlerini aldığımızda, elektriğin o bölge için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Kış yardımları çerçevesinde soba, odun, kömür, yatak, yorgan ve kışlık kıyafet yardımlarının yanı sıra evlere elektrik de ulaştırarak bu anlamda gerçek bir kış yardımı daha gerçekleştirmiş olduk. Bu bölgede Tilalin ve Kefra köylerinin işletmelerini üstlendik. Tilalin’de 62, Kefra’da 83 ailemiz var. Köylerdeki çocuklar ve ailelerini yetim sponsorluk sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu.