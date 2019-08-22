Suriye'de Türk askerine taciz atışı yapıldı
Esed rejimi, İdlib Güvenliği Azaltma Bölgesindeki 8 nolu TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı.22 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
Esed rejimi, İdlib Güvenliği Azaltma Bölgesindeki 8 nolu TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı.
Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti.
Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.
Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.
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