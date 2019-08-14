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Suriye'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası

Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:39
Suriye'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası

Hemen her gün rejim uçaklarının bombaladığı kentte bugün bir rejim uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

PİLOT KENDİSİNİ FIRLATARAK KURTULDU

Bombardıman için İdlib semalarında uçan rejime ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi.

Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:39
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