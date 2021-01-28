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Gündem Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon
Gündem

Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon

Suriye'de uzun süre birlikte faaliyet gösteren Rusya, İran ve Esed rejimi güçleri arasında kriz patlak verdi. Esed rejimi, İranlı milislere operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:02:00 -
Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon

Rusya destekli Beşar Esed rejimine bağlı güçler, Suriye'nin doğusunda varlığını güçlendiren İran destekli Şii milislere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı El Bukemal beldesinde, rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarında, İran Devrim Muhafızları'na bağlı 47. Alay milislerinden birden fazla kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İran destekli Şii milislerin içerisinde üst düzey isimlerin olduğu bilgisi de aktarılırken, baskın şeklinde gerçekleştirilen operasyonunun Şii milislerin merkezine düzenlendiği belirtildi.

Suriye'nin doğusundaki askeri varlığını günden güne artıran İran ile Rusya tarafından desteklenen Beşar Esed rejimi arasında son dönemde meydana gelen bu tarz gerilimlerin sayısında artış yaşandı.

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