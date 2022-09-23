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Sağlık Suriye'de kolera salgını! 253 vaka, 23 ölü var
Sağlık

Suriye'de kolera salgını! 253 vaka, 23 ölü var

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Suriye'deki kolera salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Fadela Chaib, ülkede şimdiye kadar 253 kişiye koleranın bulaştığını 23 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 17:59:00 -
Suriye'de kolera salgını! 253 vaka, 23 ölü var

Sözcü Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki kolera salgınına dair son durumu değerlendirdi.

Chaib, koleranın Suriye'de Halep, Haseke, Deyrizor, Lazkiye, Şam ve Humus'ta etkili olduğunu belirterek, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde 253 vaka ve kolera nedeniyle 23 can kaybı görüldüğünü kaydetti.

DSÖ'nün kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktardı.

Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söyledi.

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