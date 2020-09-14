Suriye'de Kızılay aracına silahlı saldırı! Şehit ve yaralı var
Suriye'de Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personelinin şehit olduğu, 1 personelin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'de Türk Kızılay'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Suriye'nin El-Bab ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personelinin şehit olduğu, 1 personelin de yaralandığı bildirildi.
Saldırı sert bir dille lanetlendi
Araç üzerinde Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen saldırı tüm kesimlerce lanetlenirken, şehit personele de Allah'tan rahmet dilendi.
Yardım götürüyordu
Kızılay ekibinin Suriye'nin Çobanbey ilçesinden El-Bab'a yardım götürmekte olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.
Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.