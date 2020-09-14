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Aktüel Suriye'de Kızılay aracına silahlı saldırı! Şehit ve yaralı var
Aktüel

Suriye'de Kızılay aracına silahlı saldırı! Şehit ve yaralı var

Suriye'de Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personelinin şehit olduğu, 1 personelin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:34:00 -
Suriye'de Kızılay aracına silahlı saldırı! Şehit ve yaralı var

Suriye'de Türk Kızılay'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin El-Bab ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personelinin şehit olduğu, 1 personelin de yaralandığı bildirildi.

Saldırı sert bir dille lanetlendi

Araç üzerinde Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen saldırı tüm kesimlerce lanetlenirken, şehit personele de Allah'tan rahmet dilendi.

Yardım götürüyordu

Kızılay ekibinin Suriye'nin Çobanbey ilçesinden El-Bab'a yardım götürmekte olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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