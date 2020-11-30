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Aktüel Suriye'de İranlı üst düzey bir komutan hava saldırısında öldürüldü
Aktüel

Suriye'de İranlı üst düzey bir komutan hava saldırısında öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:52:41 -
Suriye'de İranlı üst düzey bir komutan hava saldırısında öldürüldü

DEYRİZOR / ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan, Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan ve beraberindeki korumaları, sabah saatlerinde, Irak üzerinden Suriye'ye geçtikten kısa süre sonra, Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal ilçesindeki Suveyiyye köyü yakınlarında, aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağının saldırısına maruz kaldı.

Saldırıda Şehdan ve 3 koruması öldü.

Hava saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Saldırının, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden 3 gün sonra gelmesi dikkat çekti.

- İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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