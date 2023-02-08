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Gündem Suriye'de depremde vefat edenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi!
Gündem

Suriye'de depremde vefat edenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Suriye'de vefat edenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 13:32:00 -
Suriye'de depremde vefat edenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi!

Kahramanmaraş'ta Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremden sebebiyle Türkiye'ye sınırı bulunan Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus kentleri etkilenmiş ve buralarda yıkımlar gerçekleşmişti.

Edinilen bilgilere göre Şam Yönetiminde bulunan yerlerde ve depremin etkilendiği diğer kentlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 530'a yükseldi. (İLKHA)

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