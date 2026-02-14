Suriye’de DEAŞ tahliyesi bitti: ABD 5 bin 700 teröristi Irak’a teslim etti!

Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda bekletilen DEAŞ’lı teröristler için yeni bir dönem başladı. ABD ve Irak hükümetlerinin koordineli çalışmasıyla, binlerce mahkumun sınır ötesi sevkiyatı sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

23 GÜNLÜK GİZLİ OPERASYON

CENTCOM, 21 Ocak’ta başlayan dev nakil sürecinin detaylarını paylaştı. Toplam 23 gün süren operasyon kapsamında, Suriye’deki cezaevlerinden alınan 5 bin 700’den fazla DEAŞ mensubu, gece uçuşlarıyla Irak’taki güvenlik yetkililerine teslim edildi. Operasyonun son uçuşunun dün akşam başarıyla tamamlandığı bildirildi.

IRAK'TAN "EGEMENLİK" VURGUSU

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun profesyonelce yürütüldüğünü belirterek Irak makamlarına teşekkür etti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise daha önce yaptığı açıklamada, bu nakil işleminin Irak’ın tamamen kendi egemen kararı doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulamıştı. Mahkumların Irak’taki yüksek güvenlikli cezaevlerine yerleştirildiği öğrenildi.