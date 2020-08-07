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Suriye'de büyük hareketlilik! TSK bölgeye hareket etti

Suriye’nin İdlib kentinde Beşşar Esed’e destek veren Rusya’nın saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:06:00 - 2020-08-07 16:10:43
Suriye'de büyük hareketlilik! TSK bölgeye hareket etti

Suriye'de ufak çaplı saldırılar yaşansa da bölgede sessizlik sürüyor.

Sessizliğin bozulması yakın zamanda beklenirken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait asker konvoy Kfr Lusin sınır kapısından kritik nokta olan İdlib’e giriş yaptı.

Mepa News'in haberine göre, TSK’ya bağlı konvoyda tank ve topçu sistemlerinin bulunduğu öğrenilirken birliklerin bölgeye bu sistemleri konuşlandırdığı belirtildi. Türkiye’nin ayrıca Cebel Zaviye noktasına da sevkiyatlar yaptığı öğrenildi.

Suriye’de binlerce insanın ölümüne yol açan Esed rejimine açıkça destek veren Rusya ve İrfan’ın Hama’ın batısına askeri yığınak yapıyor.

TSK’nın bölgeye ilişkin hamlesinin ateşkesin olası bozulma ihtimaline yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Suriye’de savaşın başlamasının ardından Türkiye’nin bölgede 66 askeri kontrol noktası bulunuyor.

 

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