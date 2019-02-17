Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’den çekilme iradesine rağmen hem ABD bürokrasisinden hem de uluslararası aktörlerden gelen tepkiler, çekilmenin gecikmesi için gerekçe oluşturuyor. Dahası her gün yeni formüller tartışmaya açılıyor. 32 kilometre derinlikte ve Türkiye-Suriye sınırında 460 kilometrelik bir hattı kapsayan güvenli bölge formülünün iki olmazsa olmaz koşulu mevcut: Türkiye'nin insiyatifinde olması ve PYD ile diğer terör örgütlerinin tasfiyesine yönelik olması.

Türkiye bölgede olmalı

Konu ile ilgili gazetemize çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Suriye’de kurulacak güvenli bölgenin kontrolü Türkiye’de olmalıdır. Rusya’nın terör örgütü olarak görmediği PKK’nın geçmişte İran ile fiili birliktelikleri oldu. Böylelikle Rusya ve İran vaktiyle PKK ile işbirliği yaptıklarını, yapabileceklerini göstermiş oldu. Ne ABD, ne İran, ne de Rusya’ya PKK/PYD’yi bitirecekleri konusunda güvenemeyiz. Münbiç ve Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulduğunda Türkiye’nin bu bölgede bulunması gerekir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Münbiç konusunda zaman kaybetmemesi gerektiği uyarısında bulunan Sofuoğlu, “Türkiye kesinlikle geciktiriliyor. Türkiye Münbiç’e girdiğinde, ne Amerika ne de Rusya Türkiye ile çatışabilir” diye konuştu.

Güvenli bölge sabote ediliyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mürsel Doğrul ise “Türkiye’nin önerdiği güvenli bölge, her ne kadar savaşı tam olarak durduramayacak olsa bile Türkiye bu samimi girişimi ile güvenli bölgenin sadece küresel siyaset ve siyasi literatürde yer alan bir kavram olmadığını bütün dünyaya kanıtlamaya çalışmaktadır. ABD'nin Türkiye'nin insiyatifi ile başlatacağı girişime PYD/YPG'yi dâhil etme çabası, bu politik girişimi sabote etmek ve değerini düşürmeye yöneliktir” dedi.

Türkiye’nin kırmızı çizgiler hususunda dik duruşundan vazgeçmemesine gerektiğine işaret eden Mürsel Doğrul, “ABD’nin yaptığı son açıklama da YPG-PYD’yi yine Türkiye'ye karşı bir sınırlandırma aracı olarak öne çıkarma çalışmasından vazgeçmediğini göstermektedir. Türkiye için artık ABD'nin ve diğer aktörlerin samimiyetine dayanmaktan ziyade daha önce birkaç defa esnetmis olduğu kırmızı çizgiler hususunda oldukça kararlı bir tavır sergilemesinin zamanı gelmiştir. Türkiye, bu sayede sözünü ettiği güvenli bölgenin en önemli belirleyicisi olabileceğinin farkına varmalıdır” açıklamasında bulundu.