  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:32:00 -
Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulunarak, üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay