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Aktüel

Suriye sınırında korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde çıkan yangın, sınır hattını alev topuna çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:40:16 -
Suriye sınırında korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde çıkan yangın, sınır hattını alev topuna çevirdi.


Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa süre içerisinde sınır hattına kadar geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, sınır hattı boyunca ilerledi. Mayınlı araziyi de kaplayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Sınır hattına yakın bölgede yaşayan Şanlıurfalılar, yangını korku ve panik içerisinde izledi. Suriye tarafında ekiplerin müdahale ettiği yangın, sabaha karşı kontrol atına alındı. Yangının anız yakılmasından kaynaklandığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi. Suriye güvenlik güçlerinin yangının kim ya kimler tarafından çıkartıldığını araştırdıkları belirtildi.

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