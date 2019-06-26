Suriye sınırında hareketli dakikalar... Çok sayıda asker hareket etti!
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti26 Haziran 2019 Çarşamba 06:15
Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesinden Suriyesınır hattı istikametine doğru hareket etti
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyu gören Kırıkhan halkı konvoyun önün keserek askeri selam verdi. Rütbeli personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
İHA'nın haberine göre; bölgeye sevk edilecek olan komandoların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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