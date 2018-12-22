Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'da bulunan komando ve askeri araçlar, Kilis'e doğru yola çıktı.22 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru intikale geçti.
Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
YORUM YAZ