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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'da bulunan komando ve askeri araçlar, Kilis'e doğru yola çıktı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru intikale geçti.

Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. Suriye sınırı
  4. komandolar
  5. Fırat'ın doğusuna operasyon

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