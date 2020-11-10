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Aktüel Suriye muhalefeti, Rusya'nın Şam'da düzenleyeceği "Uluslararası Mülteci Konferansı"na tepki gösterdi
Aktüel

Suriye muhalefeti, Rusya'nın Şam'da düzenleyeceği "Uluslararası Mülteci Konferansı"na tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:13:16 -
Suriye muhalefeti, Rusya'nın Şam'da düzenleyeceği "Uluslararası Mülteci Konferansı"na tepki gösterdi

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de sivilleri hedef alarak yerinden eden Beşşar Esed rejimine destek olan Rusya'nın, yarın Şam'da düzenleyeceği mültecilerin geri dönüşü konulu konferansı reddettiklerini açıkladı.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, Rusya'nın sponsorluğunda yarın başkent Şam'da düzenlenecek "Uluslararası Mülteci Konferansı"yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın, bu organizasyonla Esed rejimini meşrulaştırmayı amaçladığı belirtilirken, "Suriye'nin kuzeyinde sivil halkı bombalayarak savaş suçu işleyen Rusya'nın savunma bakanlığının düzenleyeceği konferansı reddediyoruz." denildi.

Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa taraf olarak sivilleri yerinden ettiği vurgulanan açıklamada, "Rus konferansının düzenlenmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve (siyasi çözümü öngören) 2254 sayılı karardan apaçık sıyrılma şeklidir. Yerinden edilen sivillerin geri dönüşünün Mülteciler Yüksek Komiserliğinin normlarına uygun olarak gönüllü, onurlu ve güvenli şekilde gerçekleşmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Esed rejiminin haberi ajansı SANA, Rusya sponsorluğunda yarın başlayıp 2 gün sürecek konferansa İran, Çin, Lübnan, Pakistan ve Umman'ın katılacağını belirtti.




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