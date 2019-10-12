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Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:43
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Tel AbyadBarış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı. 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:43
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Suriye Milli Ordusu
  3. Anadolu Ajansı

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