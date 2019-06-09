Suriye direnişçisi ardında bu marşı bıraktı! Milyonların duygularına tercüman olmuştu Suriye’de katil Esed rejimine karşı sürdürülen direnişin sembol isimlerinden biri olan ÖSO’ya katılan yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, rejim güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Protestoların Esed rejime karşı silahlı isyana dönüşümüne ayna tutan Sarut, baskıcı rejime karşı silahlanarak katıldığı Ceyş el İzze grubunun faaliyet gösterdiği kuzey Hama kırsalında yaralanmıştı.

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen ve ÖSO'ya katılan yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında Katil Esed güçleri ile çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdi. El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında muhalif güçlere katılmıştı. Ceyş el İzze Sözcüsü onun hakkında "Sarut'un öldüğünü düşünenler yanılsama içinde. Hepimiz Sarut olarak kalacağız" açıklaması yaptı. Sarut'un babası ve 4 kardeşi de hükümet güçlerine karşı başlayan savaşın başlangıcında hayatını kaybetmişti. ‘Devrimin şarkıcı’ olarak anılıyordu Hayatını kaybeden Sarut, rejime karşı düzenlenen mitinglerde şarkı söylemesi ile akıllara kazınarak "devrimin şarkıcısı" olarak adlandırılmıştı. Sarut’tan geriye milyonların hareket rejime karşı harekete geçmesine vesile olan Suriye Devrim Marşı kaldı.

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