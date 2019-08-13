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'Suriye Anayasası Komisyonunda sona gelindi'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Suriye’de yeni anayasa komisyonunun oluşturulması çalışmalarının sona geldiğini açıklayarak, Eylül ayında Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye konulu zirve yapılacağını duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:35
'Suriye Anayasası Komisyonunda sona gelindi'

Rus basınına önemli açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerin Suriye’de yeni anayasa komisyonunun oluşturulması süreci ile ilgili Eylül ayında Ankara’da yapılması planlanan Türkiye - İran ve Rusya arasındaki Suriye konulu toplantıyla ile ilgili sorularına cevap verdi. Peskov, "Çalışmalar sonlanmaya çok yakın. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına sadece bir adım uzaktayız. Şimdilik bu çalışma ile Ankara’daki toplantının eş zamanlı yapılmasıyla ilgili size herhangi bir bilgi veremem" dedi. Peskov sözlerinin devamında ise yeni anayasa komisyonunun toplantısı ile ilgili toplantının hazırlıklarına devam edildiğini ifade etti.

UKRAYNA'YA DİYALOG ÇAĞRISI

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime değinen Peskov, “Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky arasındaki görüşmesi olumlu olarak değerlendirilmeli. Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin ihmal edildiğini düşünüyor ve bunun için diyaloğa her zaman açık” şeklinde konuştu.

Peskov, 24-26 Ağustos’ta Fransa’da gerçekleşecek olan G7 zirvesine Putin’in katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya da cevap vererek toplantıya Putin’in davet edilmediğini söyledi. Peskov, “Bu Rusya’nın da dâhil olacağı bir toplantı değil” dedi. Peskov, ABD’nin kara propagandasına rağmen Rus füze sistemleri en iyisinin olduğunu savunarak, “Başkan Putin’inde dediği gibi Rusya füze sistemleri konusunda diğer ülkelerin çok önünde ve benzersiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:35
  1. Ankara
  2. rusya
  3. suriye
  4. anayasa
  5. kremlin

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