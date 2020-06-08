Süresiz nafakada çözümü kim engelliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, süresiz nafaka mağdurlarına yönelik yasal düzenlemenin yapılacağı yönündeki açıklamalarına rağmen bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Bu durum “Süresiz nafaka sorununda çözümü kim engelliyor?” sorusunu da akıllara getirdi.

Kızılcahamam kampının ana gündem maddelerindendi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampında ana gündem maddelerinden bir tanesi de Yargı Reform Paketi'ydi. Erdoğan, ‘Yoksulluk nafakası tartışmalarını sona erdirmeye yönelik düzenleme de 2. pakette yer alıyor’ dedi. Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz’ diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Ailenin devamlılığı için yasal düzenlemenin bir an evvel yapılacağını belirtmesine rağmen süresiz nafaka ve çocuk haczi mağduriyetleri çözülmemiştir. Peki, Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız, Aile Bakanımız ve AK Parti, MHP, BBP vekilleri bu konuda yasal düzenleme şarttır demesine rağmen bu konuda çıkacak kanunların gecikmesini sağlayan gizli güçler kimlerdir. Feminist kadın dernekleri mi, yoksa biz devletten daha güçlüyüz diyen Mor Çatı kadın dernekleri midir? Bizler artık görsel ve yazılı basında sözlerin verilmesini değil, uygulamanın hayata geçmesini istiyoruz. Bizler artık görsel ve yazılı basında sözlerin verilmesini değil, uygulamanın hayata geçmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Avukat Melike Gökdeniz, “Evliliğin sona ermesi ile manevi birliktelik sona eriyorsa maddi birliktelik de sona ermelidir. Çünkü bu durum gerek nafaka alan tarafın gerekse nafaka veren tarafın sosyal hayat içinde mağdur olmasına, kendini geliştirememesine sebebiyet vermektedir. Nafaka alan tarafın nafakam kesilecek korkusuyla iş hayatına girmesinde bir baskı doğurduğu ve bu durumun bireyin kendini geliştirme, hayata tutunma durumunu da olumsuz olarak etkilediği görülmektedir. Gerek yeni evliliğinin gerekse hukuki ve maddi açıdan bitmiş bir evliliğin yükünü omuzlarında taşımaktadır. Bu da kişinin yeni bir hayat kurmasını zorlaştırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleme yapılması için kaç mağdur daha hapis yatsın?

Nafaka mağduru Soner Çakır, “47 yaşındayım 3 yıldır eski eşime 400 lira nafaka ödemekteyim. İşsiz kaldığım için nafakayı ödeyemediğim için 7 ay tazyik hapsi yattım. Ömür boyu bir eşe mahkûm kalmak ve bağlarımızın devam etmesi kabul edilemez. Hükümetimizin düzenleme yapması için ben ve benim gibi mağdurların kaç ay daha nafakayı ödeyemediği için tazyik hapsi yatması gerekir’’ diye konuştu.

Biz ikinci eşler maalesef korunmuyoruz

Eşinin 11 yıldır nafaka ödediğini söyleyen Hatice T. ise “Aile Bakanlığı her kadını koruyoruz dedi fakat biz ikinci eşler korunmuyoruz. Kocamın 12 yıl önce boşandığı eski eşine ben çalışarak nafaka ödüyorum. Çocuğumuzun rızkını eski eşe vermek zorunda bırakılıyoruz. Kadın dernekleri nedense biz emeği sömürülen kadınları görmüyor. Çalışıp eski eş kadınlara nafaka ödemekten yorulduk. Lütfen artık bu soruna dur deyin, yeni düzenlemeyi getirin’’ dedi.