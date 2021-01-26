Süresiz nafaka zulmü sürüyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Evlilik oranlarının azaldığını boşanmaların ise arttığın vurgulayan Engincan, şunları ifade etti: “TÜİK’in açıkladığı 2019 verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8 artış gösterdi. Aile verileri ortada iken Adalet Bakanımız 4 yıldır Meclis öncesi her iki tarafı mağdur etmeyecek çözüm önerimizi hazırladık, çalıştık çalışıyoruz diyor. Mağdurlar dinlemekten usandı. Bir tek sorun süresiz nafakaya süre getirilmesi ve çocuk haczinin ortadan kaldırılması değildir. İşsiz kaldığı halde ödeme gücü olmayan mağdurlarımız 3 ay tazyik hapsi yatmaktadır. Bu derhal kaldırılmalıdır. Dava süreleri ortalaması 5 yıldır. En az 5 yılı ipotek altına alınan eşler ne yapacak?”