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‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini isyan ettirdi

Aile yapısını dinamitleyen ‘Süresiz Nafaka Kanunu’nda değişiklik olacağı yönündeki umut sürerken, feminist kesimler ise itiraz yükseltiyor. Bu itiraza karşılık Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki aile yapısını dinamitleyen 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un “süresiz nafaka” ile alakalı maddeleri tartışma konusu olmaya devam ederken, yetkililerden yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik verilen sözler mağdurlarda umut ışığı oldu. Erkek üzerinden köşeyi dönmeye çalışan feminist kesimler ise yeniden düzenlemeye itiraz ederken sosyal medyada Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.

Gençcan, süresiz yoksulluk nafakası ile ilgili olarak, 'Şimdi yeniden süreye dönülme çalışmaları var. 'Kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz' deniliyor. Ya siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız elinden' diye konuştu.

Gençcan, şöyle konuştu:

“Türkiye’de yoksulluk nafakasının 1988 yılına kadar 1 yıl verildiğine dikkat çeken Gençcan, "2'nci Özal hükümetinde bayram değil seyran değil 3444 sayılı yasa ile bunu süresiz hale getirdiler. ‘Kadınlara yazık değil mi’ 80 senedir böyleydi. Şimdi yeniden süreye dönülme çalışmaları var. ‘Kadınların kazanılmış haklarını alıyorsunuz’ deniliyor. Ya siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız elinden. O zaman hiç cümle yoktu. Ben hakimim ben doğruyu söyleyeceğim. Ben vicdanıma göre karar vereceğim. Bayram değil seyran değil süresize çevirdiler. Şimdi şefkatle bazı bildirileri yayınlayanlar var. ‘Süresiz olduğu doğru değil’ Sanki biz kandırıyoruz. Süresiz olmadığı hal tabii ki var. ’Adam ölünce alamıyor. Tabii ki alamayacaksın. Rahmetlinin mirasçıları sana mı verecek? Bak gördün mü süreli işte. Ölünce bitiyor. E tabii ki bitecek canım. Yeniden evlenince bitiyor. E tabii ki bitecek. Sen elin adamıyla evlen bende sana ödemeye devam edeyim. Sen elin adamıyla gayrı meşru yaşa ben de sana her akşam içki paranı gönderim. Var mı böyle bir şey? Bunları örnekleyerek bu sürelidir denilir mi ya. Tabii ki bitecek bu haller. Bu hale düşmezse, kocan ölmezse, kötü yola düşmezse, evlenmezsen ölene kadar alıyorsun. Ben 1988’den bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime sindiremedim. Ben yatmışım biriyle sen de yatmışsın biriyle. Ben sana bir ömür boyu nafaka. Ben tükürdüm sen tükürdün. Bir ömür boyu nafaka. Böyle bir şey mi olur?"

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
  1. 6284
  2. nafaka
  3. kanun
  4. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan

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