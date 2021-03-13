Süresi dolan engelli raporu nasıl yenilenir? Engelli raporu yenileme başladı mı?

Sağlık Bakanlığı Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler konulu resmi yazı yayınlandı. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı resmi yazıda şu ifadelere yer verildi: Engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirler 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-E.1226 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Engelli raporu yenileme başladı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girilmiştir. Bu itibarla süresi 1 Ocak 2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-010.99-E.1226 sayılı yazımızda kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacaktır. Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Engelli raporu yenileme başvuru belgeleri neler?

Engelli raporu yenileme başvuru belgeleri şu şekilde sıralanabilir: Rapor güncellemesi yapacak olan kişiye ait nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi, engelli olan kişinin daha önceden almış olduğu engelin oranını belirten engelli sağlık raporu belgesi, kişiye ait en az son 3 ayda çekilmiş olan vesikalık fotoğraf gibi belgeler engelli vatandaşlarımızın sağlık raporu güncellemeleri için hazırlaması gereken belgelerdir. Kişiler bu belgeleri hazırladıklarında gereken yerlere başvuruda bulunabilir ve engelli sağlık raporlarını ilgili makam tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında güncelleyebilirler.

Engelli raporu kime verilir?

Engelli raporu ile fiziksel veya ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının en az %40’ını kaybetmiş kişilere engelli denilmektedir. Kişilerin engelli olup olmadıklarını gösteren sağlık raporuna da engelli sağlık raporu denilir.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporu almak için devlet tarafından yetki verilen tam teşekküllü Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu hastanelerin listeleri zaman zaman güncellenmektedir. Size en yakın tam teşekküllü hastaneye başvuru yapmanız durumunda, engelli raporu almak için işlemlerini halledebilirsiniz. Bu hastanelerde engelli raporu düzenlemek için sağlık kurulu birimleri bulunmaktadır. Engelli raporu almak isteyen kişi veya velisi buraya başvuruda bulunarak engelli raporu alabilir.