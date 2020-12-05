Sürekli uykum geliyor ne yapmalıyım? Çağımızda ‘hız’ pek çoğun anahtarı olmuş durumda. insanların hiçbir şeye vakti yok. Gün koşuşturarak geçiyor. Pandemi sebebiyle evlerde çalışılsa da hem iş hem de evin düzeni, temizliği, yemekler derken zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Koşturmaca esnasında ise pek çok kişi uyku düzenine dikkat etmiyor. Uzmanlar yetişkin bireylerin en az 7-8 saat uyumaları gerektiğinin altını sık sık çiziyor. Yetersiz uyku pek çok sorunu peşinden getiriyor. Elbette az uyumak gibi her gün 8-9 saatten fazla uyumak da çeşitli sorunlara yol açıyor.

Pek çok kişi gece uykusunu deliksiz uyumasına günün en az 8 saatini kaliteli bir uykuyla geçirmelerine rağmen uykusuzluktan yakınır. Peki, sürekli uykunun gelmesi tehlikeli midir? | Uykusuzluk halsizlik neyin belirtisidir?

Sürekli uykum geliyor neden? | Sürekli uykusuzluk hali tehlikeli mi?

Uyku düzeniniz yok ise özellikle gece uykusunu tam alamıyorsanız; gün içiresinde uykusuzluk, baş ağrısı, halsizlik, dikkat dağınıklığı sorunları yaşamanız son derece normal. Hamilelerin de sık sık gün içerisinde uykusuzluk hissetmeleri normal. Ancak düzenli olarak 7-8 saat uyuyan kişilerin gün içerisinde uykusuzluk yaşaması normal karşılanmıyor. Peki, gün içerisinde uykusuzluk yaşamak tehlikeli mi?

Sağlıklı ve dinç bir beden için uyku düzeni kadar sağlıklı beslenmek ve günde en az 3 litre su tüketmek son derece önemli. Uzmanlar gün içerisinde halsizlik, uykusuzluk yaşayanlarda vitamin eksikliği olabileceğini, bağışık sistemlerinin zayıf olabileceğini belirtiliyor.

Uykunuzu düzenli almanıza rağmen sık sık yorgunluk, uykusuzluk hissediyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda yarar var.