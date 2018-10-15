Sürekli sebze ağırlıklı yemek kansızlığa davetiye



Kuşkusuz dengeli bir şekilde sebze ve meyve ile beslenenler daha sağlıklı oluyorlar. Bu doğru.. Üstelik yüksek tansiyon, kanser, damar tıkanıklığı ve şeker hastalığı riskini de azaltıyorlar. Fakat yanlış boyutlarındaki bir vejeteryanlık ve diyet birçok hastalıklara yol açıyor.

Beyaz veya kırmızı et yememe konusunda ısrarcı davrananlar yani vejeteryanlar, tutup sadece sebze yemeklerini tercih ediyorlar. Hemen her gün meyve ve sebzenin faydaları konusunda gazete veya dergilerde birçok haberler yazılıyor. Fakat asla akıldan çıkarmamak gerekiyor: sadece meyve ve sebzeyle beslenen vejeteryanlar, birçok hastalıkların oluşmasına davetiye hazırlıyorlar. Ancak dengeli bir beslenme birçok hastalık taşıma riskini en aza indirgeyebilir..

Proteinden vazgeçemezsiniz

Herkesin protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral ihtiva eden besinlere ihtiyacı vardır. Vejeteryan beslenmede ise en önemli açık protein eksikliğidir. Bu eksiği kapatabilmek için en azından kurubaklagillere yönelmeliler. Kurubaklagiller ve soya, adeta protein deposudur. Fakat bu dahi yeterli olmayabilir. Çünki anemi tehdidi eşikte.. Yanlış beslenen vejeteryanlar birtakım hastalıklara çok daha kolay yakalanıyor. Bunların en sık rastlananı anemi yani kansızlık.. Düzensiz beslenen bir vejeteryanda demir eksik olur ve kansızlık adı verilen rahatsızlık oluşur. Bitkisel besinlerin çoğunda demir bulunmasına rağmen, bu demirin vücudun kullanabileceği formda olmaması sebebiyle anemi şikayetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca B 12 vitaminin yetersizliği de anemi davetidir. Vejeteryan enerjiyi yetersiz alıyorsa zayıflık, halsizlik, düşük tansiyon gibi rahatsızlıklar meydana gelir.



Et yemeyeceğim deyip, kestirip atmak tehlikeli.. Etle birlikte gelen besinlere ihtiyacı olan vücudunuzu düşünmeli ve ani bir değişiklik yapmaktan kaçınmalısınız. Birdenbire lifli yiyeceklere yüklenmeniz de bağırsaklarda problemler yaşamanıza sebep olacaktır.