Sürekli meyve suyu içerseniz bakın ne olur!

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Yasir Musa Kesgin, dünya obezite günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

Dünya Obezite Günü nedeniyle açıklama yapan Gölbaşı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Yasir Musa Kesgin, dünya genelinde 800 milyon kişinin obezite ile yaşamakta olduğuna vurgu yaptı.

Kesgin, "Obezite yüzünden her yıl en az 3.4 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski, vücut kütle indeksinin (VKİ) artmasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Obezite sebebiyle yapılacak tedavi harcamalarının 2025’te 1 trilyon doları bulması beklenmekte.

Obezite sıklığı 1975’den beri yaklaşık üç kat artmıştır. TÜİK verilerine göre 2008 yılından 2019 yılına kadar obez kadınların oranı yüzde 18,5 oranından yüzde 24,8’e, obez erkeklerin oranı yüzde 12,3’ten yüzde 17,3’e çıkmıştır. Obeziteden korunmada sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin arttırılması için günlük beslenmede, taze sebze ve meyvelerin, tam tahıl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balık, tavuk ve diğer yağsız etler ile kuru baklagillerin tüketimi sağlıklı seçimlerdir.

İşlenmiş ve hazır besinlerden yağ ve şeker içeriği yüksek olanların tüketimi sağlıksız seçimlerdir. Günlük 2-2,5 litre sıvı ihtiyacının 1,5-2 litresi sudan gelmelidir. Hazır meyve suları, gazlı içecekler ve kızartmadan kaçınmak gerekir. Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı, gün boyu aktif olunmalıdır" diye konuştu.