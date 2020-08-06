Sürekli işçi kadrosuna atanan çalışanların örgütlülüğü korunmalı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Genel Başkan Mahmut Arslan, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin geçiş sürecinin 31 Ekim 2020 tarihinde sona ereceğini anımsattı. Geçiş sürecinde HAK-İŞ’e bağlı sendikaların yetki süreçlerinin işletilemediğini ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanamadığını belirten Arslan, bu durumun çalışanların ücret ve sosyal hakları başta olmak üzere birçok alanda sorun yaşamalarına sebep olduğunu söyledi. Arslan, 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. Maddeye göre Hak-İş’e bağlı sendikalara üye işçilerin işkollarının değiştirileceğini söyleyerek, düzenlemenin kamuda yardımcı işlerde çalışan işçiler açısından örgütlenmenin parçalanması ve pazarlık gücünün zayıflatılmasına yol açacağını ifade etti.

“Cumhurbaşkanımızın destekleri önemli!”

Söz konusu sorunun 6356 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin kaldırılmasıyla ortadan kalkacağının altını çizen Arslan, şöyle devam etti: “Önümüzde üç aylık bir zaman dilimi var. Hak-İş olarak 6356 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz. Sürecin etkin bir şekilde tamamlanması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın katkı ve desteklerinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından sorunun ivedilikle çözülmesini rica ediyoruz.”