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Ekonomi Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Ekonomi

Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı

Sur Yapı Antalya Projesi'nde haziran başında teslim edilen ve yaşamın başladığı 600 daireden ardından, yıl sonuna kadar E ve D parsellerinde 900 konut daha teslim edilecek - Projenin Sur Cadde ve Turkuaz Sitesi etaplarıyla birlikte toplam 8 bin konutun inşasına ise eş zamanlı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:41:30 -
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı'nın Antalya'da 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi'nde 660 daireden sona 900 dairenin daha teslimine başlandı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, projede, 660 dairenin teslimi haziranda yapıldı ve yaşam başladı. Projenin ilk etabı olan Park Etabı'nda yıl sonuna kadar 900 dairenin daha teslim edilmesiyle toplamda 1.560 daire sahipleriyle buluşmuş olacak.

Projede yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, kafe-restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutlarıyla Sur Yapı Antalya'nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de ilerleme hızla sağlanırken, kaba inşaatın yüzde 60'ı bitti. Tamamlandığında İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacak. Tramvay hattının da bulunacağı cadde, Antalya'nın yeni Şanzelize'si olacak.


- Turkuaz Sitesi de hızla ilerliyor


Projenin 1105 bağımsız bölümden oluşan Turkuaz sitesinin inşası da hızla devam ederken, kaba inşaatta yüzde 45 seviyesine gelindi.

"Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor.

Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.


- Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı


Sur Yapı Antalya, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa edilen mega şehirden, bugüne kadar ABD, Güney Kore, Rusya, Almanya, İngiltere, Kuveyt ve Mısır gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada ve Yunanistan gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları alım gerçekleştirdi.

Altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığı projenin üst yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Teslim edilen A parseldeki bloklar ile teslim edilecek E parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş yolun asfalt çalışmalarını tamamladı.


- Projede bulunan sosyal ve kültürel alanlar


Açıklamada verilen bilgiye göre, projede bulunan sosyal ve kültürel donatı alanları şu şekilde:

"Okullar, 157 bin metrekare dev şehir parkı, hastaneler, ibadet alanları, AVM, 1,3 kilometre uzunluğunda alışveriş caddesi, spor ve sergi alanları, müze alanı, Teknopark'ta, organik pazar yeri, akaryakıt istasyonu, tramvay, sağlık ocağı, sera alanı, göl ve göletler, etkinlik çadırı, piknik alanı, restoran ve kafeler, süs havuzları, amfi tiyatro, köy meydanı bisiklet yolları, elektrik şarj istasyonları, evcil hayvan parkları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, macera parkı, koşu pistleri, spor aletleri kaykay pistleri fitness ve pilates alanları, limon ve kaktüs bahçeleri."

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