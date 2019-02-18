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Şüphelinin attığı poşetten EYP çıktı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, B.U.'dan şüphelenip durmasını istedi. Kaçan şüpheli B.U., gözaltına alınırken polis, B.U'nun kaçtığı güzergahta arama yaptı. Bir minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:42
Şüphelinin attığı poşetten EYP çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde devriye görevindeyken, yolda yürüyen B.U.'dan şüphelenip, durmasını istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.U., koşarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan B.U., gözaltına alındı.

Parmak izinden bir şüpheli daha yakalandı

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin kaçtığı güzergahta arama yapan polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 EYP ele geçirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı EYP'lerde, M.D.'ye ait parmak izlerine rastlandı. M.D. de polis operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. M.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu iddia edilen B.U.'nun sorgusuna devam edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:46
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  • vatandaş hilmivatandaş hilmi11 dk önce
    şüphelilinin yüzünü göstermemişsiniz, mahkemesi bitip suçlu olduğu ortaya çıkarsa yüzünü net yayınlayın ki...yakalanınca mal gibi poz veren bu şahsiyeti iyi tanıyalım. bir de aslen memleketeni, şu an nerede yaşadığı, okuduğu okul ve çalıştığı yeri verirseniz, vatandaş da bu zararlı ürünün nerede nasıl yetiştiğini bilsin!
  • MetinMetin16 dk önce
    Madem elleri ile diğer insanları öldürmeye çalışacağı ortada. Bu tür terör suçlularının elleri kesilmeli. Bir daha istese de yapamaz. Terörist besleyeceğimize dilenci besleriz daha iyi. Avrupalıyız, İslami değiliz ondan başımıza geliyor bunlar.

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