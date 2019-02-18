Şüphelinin attığı poşetten EYP çıktı!
Adana'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, B.U.'dan şüphelenip durmasını istedi. Kaçan şüpheli B.U., gözaltına alınırken polis, B.U'nun kaçtığı güzergahta arama yaptı. Bir minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi18 Şubat 2019 Pazartesi 08:42
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde devriye görevindeyken, yolda yürüyen B.U.'dan şüphelenip, durmasını istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.U., koşarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan B.U., gözaltına alındı.
Parmak izinden bir şüpheli daha yakalandı
DHA'da yer alan habere göre şüphelinin kaçtığı güzergahta arama yapan polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 EYP ele geçirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı EYP'lerde, M.D.'ye ait parmak izlerine rastlandı. M.D. de polis operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. M.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu iddia edilen B.U.'nun sorgusuna devam edildiği belirtildi.
YORUM YAZ