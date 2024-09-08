“Süper Vali”yi rahmetle anıyoruz

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Kişiliği ve uygulamalarıyla sıra dışı bir portre çizen Vali Yazıcıoğlu, milletin gönlünü kazanmıştı. Şöhreti, görev yaptığı illerin sınırlarını da aşan Yazıcıoğlu halk nezdinde büyük bir itibar görüyordu. Tokat, Erzincan, Aydın ve Denizli’de valilik görevinde bulunan Yazıcıoğlu, Tokat ve köylerinde 4 yılda cumhuriyet tarihinde yapılandan daha fazla derslik inşa ettiği için, “Yılın Bürokratı” unvanına layık görülmüştü. Yazıcıoğlu, Türkiye’nin en genç valisi unvanını da elinde bulunduruyordu. Vali Recep Yazıcıoğlu, 2003 yılında Denizli’de geçirdiği elim bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Vali Yazıcıoğlu, 10 Eylül 2003’te Söke Belediyesi Asri Mezarlığı’na defnedildi. Merhum ‘Efsane Vali’ Recep Yazıcıoğlu’nun ismi, birçok şehirde okullarda, caddelerde, hastanelerde ve köprülerde yaşatılıyor.